Cs i PPC porten la llei dels lloguers al Consell de Garanties Estatutàries

El president del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Carlos Carrizosa, va anunciar ahir que presentaran conjuntament amb el PPC una petició de dictamen davant el Consell de Garanties Estatutàries de la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. D'aquesta manera les dues formacions paralitzen l'aprovació de la norma per regular els lloguers prevista per a avui després que el ple aprovés dimarts tramitar-la per lectura única. Carrizosa va alertar que el projecte de llei és una «fake» i que és «il·legal», mentre que el diputat del PPC Santi Rodríguez va constatar que aborda una temàtica que no és competència de la Generalitat. Carrizosa va assegurar que la proposició de llei no es tramitarà al ple d'avui i va criticar el «populisme» i «l'engany» de CatECP, un dels grups que ha liderat la iniciativa.