El Govern tanca els locals d'oci nocturn a tot Catalunya per l'amenaça de la covid-19

El comitè tècnic del Procicat va decidir suspendre ahir a tot Catalunya l'obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles.

El Govern considera que la situació epidemiològica al conjunt de Catalunya obliga a adoptar «mesures especials de contenció» d'un seguit d'activitats per frenar la transmissió del virus de la covid-19 i protegir la salut de la població. Per això també queden suspeses a tot Catalunya les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en el punt precedent. A més, s'estableix l'horari de tancament de les activitats de salons de joc, casinos i sales de bingo, arreu del país, a les dotze de la nit.

Als municipis on ja hi ha mesures restrictives per contenir els brots de coronavirus s'estableix, per a les activitats de restaurants, bars, terrasses, guinguetes i bars musicals, un horari de tancament a les dotze de la nit, llevat que les ordenances municipals continguin l'obligació d'horari de tancament anterior. Aquesta directriu afecta l'àmbit metropolità, els municipis de la demarcació de Girona de Figueres i Vilafant, els de la comarca de la Noguera i els del Segrià

Paral·lelament, continuen vigents les restriccions actuals per als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

A més, el Procicat recorda que correspon als ajuntaments afectats i a l'administració de la Generalitat les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en la resolució. El seu incompliment serà objecte de règim sancionador.

El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies. Es preveu que la resolució entri en vigor avui mateix.

El secretari general de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, Joaquim Boadas, va lamentar que no sabien res de la mesura i va denunciar que s'aprova un divendres a la tarda «quan ja no tenim marge de maniobra». En aquest sentit, va advertir que aquesta mateixa matinada ja hauran d'enviar els treballadors a casa, i va denunciar les pèrdues econòmiques que patirà el sector, que s'afegiran a les que ja arrosseguen a causa del confinament del març passat.