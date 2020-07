Aragonès diu que visitar Catalunya és «segur» si es respecten les mesures

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que «visitar Catalunya és segur» si es respecten les mesures de seguretat previstes per prevenir els contagis de coronavirus. En una visita a Blanes (la Selva), Aragonès va reaccionar així a la decisió del Regne Unit d'imposar una quarantena als viatgers procedents d'Espanya i després que el primer ministre francès, Jean Castex, recomanés als seus conciutadans no visitar Catalunya.

Aragonès va remarcar que la covid-19 «està afectant tots els països», i «inevitablement també Catalunya», però va garantir que, si se segueixen les «mesures de seguretat» previstes per les autoritats, «és perfectament segur fer el màxim de vida normal en aquestes circumstàncies, potser abaixant una mica el ritme».

En un missatge als turistes estrangers que vulguin viatjar a Catalunya, va subratllar que «totes les activitats són plenament segures» sempre que es respectin les indicacions sanitàries, com extremar la higiene, el distanciament social, la rentada de mans i l'ús de mascareta.

Ahir Catalunya va notificar 886 nous casos de coronavirus, el 90% a Barcelona i la seva àrea metropolitana, segons dades del departament de Salut, que no va comunicar cap mort per covid-19 en l'última jornada. Les dades demostren que la situació segueix sent preocupant a la capital catalana i la primera corona metropolitana, on es concentren nou de cada deu nous casos.