ERC exigeix a Sánchez «complir» amb el diàleg per negociar els pressupostos

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir ahir al Govern de Pedro Sánchez que «compleixi» primer el compromís d'aprofundir en la taula de diàleg sobre el conflicte català, abans de buscar el suport d'ERC als pròxims pressupostos generals de l'Estat (PGE).

En una visita a Blanes (la Selva), Aragonès va ser preguntat per una informació publicada per La Vanguardia segons la qual el Govern de Sánchez buscarà el suport d'ERC als pressupostos de l'any que ve abans que se celebrin les properes eleccions catalanes.

Aragonès, que és coordinador nacional d'ERC, va advertir al Govern que «per arribar a un segon acord abans s'ha de complir el primer», en referència al compromís de desenvolupar la taula de diàleg sobre Catalunya que van pactar els republicans amb el PSOE i que va permetre desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez.

La taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central es va posar en marxa al febrer, però ja no hi va haver segona reunió perquè al març va esclatar la crisi del coronavirus i, des d'aleshores, els treballs d'aquest fòrum de negociació han quedat paralitzats. Segons Aragonès, «el Govern espanyol ha buscat excuses per no aprofundir en la via del diàleg i la negociació», però si ara vol començar a parlar amb ERC per buscar «un segon acord», abans ha de «complir el primer».

«No es tracta d'una o dues reunions, sinó d'un compromís clar amb la via de la negociació política per resoldre un conflicte polític», va recalcar Aragonès, que va assenyalar que ERC està «a disposició per quan les altres parts estiguin d'acord» a reprendre la taula de diàleg.

A més, el vicepresident de la Generalitat va instar el Govern central a «explicar quin és el marc pressupostari de l'any que ve», en què «hi haurà una menor recaptació d'impostos, perquè l'activitat econòmica s'ha reduït» i hi ha un «decreixement del PIB».

Per a Aragonès «és imprescindible que això es pugui aclarir, és el bàsic per començar a parlar d'uns pressupostos», perquè, segons va advertir, ERC no pensa avalar «un pressupost de retallades», ja que «seria absolutament contraproduent» en un moment en què es necessiten «polítiques expansives».