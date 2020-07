El TC desestima el recurs de Sànchez i avala la seva suspensió de diputat

El Tribunal Constitucional va aprovar ahir per unanimitat desestimar el recurs d'empara de Jordi Sànchez contra les resolucions del Congrés del 24 de maig i d'11 de juliol i va avalar la seva suspensió com a diputat del Congrés. La sentència conclou que no es va vulnerar el seu dret a la presumpció d'innocència ni a l'exercici del càrrec per l'aplicació de la Llei d'Enjudiciament Criminal. El TC també conclou que la doctrina aplicada sobre la presumpció d'innocència és plenament conseqüent amb la del Tribunal Europeu de Drets Humans.