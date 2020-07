Abascal anuncia una moció de censura per al setembre i el PP se'n desmarca

Santiago Abascal es va mostrar ahir més agressiu que mai contra el Govern. Tant, que va anunciar que al setembre presentarà una moció de censura per fer fora l'executiu de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias perquè Espanya no caigui en la «ruïna» i la «mort». Una proposta a la qual el Partit Popular va descartar de ple donar suport perquè, defensen, «reforça» el PSOE.

«Els espanyols no poden entendre de tàctiques polítiques, no poden esperar més. Evitem el pitjor i tornem la veu al poble espanyol», va sentenciar Abascal després d'acusar el Govern d'haver «protagonitzat la pitjor gestió del món davant de l'epidèmia que va arribar de la Xina comunista». El líder de Vox va convidar el PP a avalar aquesta iniciativa per fer fora el PSOE i Unides Podem de l'executiu per «responsabilitat».

No obstant això, els conservadors no semblen estar interessats en aquesta mesura. «El PP estarà sempre en allò important: salvar vides i llocs de treball. No comptin amb nosaltres per a maniobres de distracció que reforcin el PSOE», va escriure el secretari general del PP, Teodoro García Egea, a Twitter. Segons va explicar el dirigent del PP, la moció de censura només serviria «per salvar el soldat Sánchez», que tot apunta que tindria el suport de la majoria de la cambra baixa. «Vostè té la capacitat de presentar una moció de censura. Però el meu dubte és per què espera fins al mes de setembre, si tan urgent és canviar aquest Govern. Què passa, senyor Abascal, que se'n va de vacances?», va ironitzar el cap de l'exeuctiu en el seu torn de rèplica.

Per la seva banda, després de la intervenció de Pedro Sánchez per explicar l'acord que es va assolir a la Unió Europea, el líder del PP, Pablo Casado, va carregar contra els aplaudiments de les files dels dos partits de Govern a Sánchez i els va exigir abandonar el «triomfalisme ofensiu» que exhibeixen des que va signar-se l'acord per al fons de recuperació econòmica a Brussel·les la setmana passada.

Casado va retreure a l'Executiu les «cerimònies d'autobombo» dels últims dies, un triomfalisme que, segons va dir, «arriba a ser ofensiu».

El dirigent conservador fins i tot va afirmar que aquesta actitud de Govern, transmesa a través dels mitjans de comunicació, «ha tingut alguna cosa a veure, potser, amb el relaxament dels hàbits socials». És a dir, va acusar Sánchez de donar una imatge de victòria davant el virus que ha pogut provocar la laxitud de les mesures de distanciament social i, per tant, l'increment dels rebrots.