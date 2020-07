Catalunya passa a ser "zona vermella" en el mapa europeu de rebrots amb l'Aragó i Navarra

Catalunya passa a ser "zona vermella" en el mapa europeu de rebrots de covid-19 que elabora el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Catalunya, juntament amb Navarra, empitjora la seva situació i se suma a l'Aragó, que ja estava considerada "zona vermella" des de fa una setmana. La "zona vermella" és la categoria en què l'ECDC classifica els territoris que registren més de 120 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. A l'Europa occidental, només Catalunya, l'Aragó Navarra i una regió de Bèlgica són considerades "zones vermelles", mentre que la resta totes estan a l'Europa de l'est.

Catalunya ha passat en només dues setmanes d'estar en la categoria de les regions que registren entre 20 i 60 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies a situar-se en la de més de 120 contagis. Aquest salt implica haver empitjorat tres categories en només dues setmanes.

L'ECDC actualitza la situació epidemiològica a totes les regions europees cada setmana.