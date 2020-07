El Govern destina fons de contingència a l'alimentació de la infància vulnerable durant l'estiu

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà els recursos necessaris per garantir l'alimentació dels infants en situació de vulnerabilitat durant l'estiu. En aquest sentit, el Departament ha anunciat que assumirà l'import que els Ajuntaments han avançat a través d'ajuts d'urgència social incrementant els recursos assignats als ens locals a través de fons de contingència. D'aquesta manera, el Govern cobreix el buit que ha deixat la desactivació de les targetes moneder vinculades a les beques menjador, eina que s'ha utilitzat durant el confinament, i que el Departament d'Educació considerava que no tenia sentit seguir aplicant atès que durant l'estiu no hi ha classe.

Segons indica l'executiu català, aquesta mesura es basa en un mandat àmpliament compartit i en el compromís de garantir l'interès superior de l'infant en un any en què l'estiu arriba amb "especials dificultats" degudes a la crisi de la covid-19.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha dit des de Tortosa que feia dies que es buscava amb el Departament d'Educació una "via de solució" a la problemàtica, que és la que s'ha presentat avui.

Així, el Govern assumirà les despeses dels ajuntament a través del contracte programa, finançat en una part considerable per l'executiu. "És la manera de garantir aquesta ajuda a qualsevol infant que ho necessiti més enllà de la seva situació escolar", ha afirmat El Homrani.

Per això ha volgut deixar molt clar a ajuntaments i consells comarcals que "no han de patir" perquè "qualsevol ajuda d'urgència" que facin aquest agost i la primera quinzena de setembre destinada a garantir l'alimentació d'infanta vulnerables la podran "justificar" i el Govern se'n farà càrrec.

El Homrani ha assegurat que el Govern té "molt clar" que "per sobre de tot" hi ha el seu compromís amb l'interès superior de l'infant i "amb el dret i deure" d'assegurar que el sistema de protecció social garanteixi tots els seus drets.