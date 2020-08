Baralla en un vol d'Amsterdam a Eivissa per negar-se a utilitzar mascareta

Una ferotge baralla va esclatar divendres passat a bord d'un vol de la companyia KLM de l'aeroport de Schiphol (Amsterdam), quan dos passatgers ebris es van negar a posar-se una mascareta, segons publicava ahir el mitjà neerlandès 'Het Parol'. En un vídeo que va penjar a Twitter The Mic High Club Luchtvaart Podcast, dedicat a l'aviació, es veu un violent forcejament entre diversos passatgers que acaba amb un d'ells a terra, subjectat entre alguns.





"Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!"Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ??



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask ??#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

Obligatori en els vols

El viatger estava ebri, segons va assenyalar un portaveu de KLM als mitjans neerlandesos, i va molestar els seus companys de viatge verbalment i físicament. Un altre també es va comportar de forma «desobedient». De fet, en les imatges es veu com un viatger pega un cop de puny a l'esvalotador i un altre defensa aquest.L'esvalotador, tot i que és obligatori en els vols de KLM. Aquesta pot ser la raó de la baralla, segons l'esmentat mitjà, tot i queEn el moment del xoc, un altre passatger va cridar: «Parin, hi ha nens aquí». Una mica més tard es veu que el passatger amb el tors despullat és immobilitzat al terra per altres passatgers al passadís.La companyia aèria KLM va confirmar als mitjans del seu país que els dos homes que van ser retinguts durant el vol per la tripulació de cabina i altres passatgers que no eren holandesos. Després,El portaveu de KLM va assenyalar que la seguretat no es va veure compromesa.