Joan Carles I marxa d'Espanya acorralat per les investigacions judicials

El rei emèrit Joan Carles I ha comunicat aquest dilluns a la Casa Reial la seva intenció de traslladar-se a viure fora d'Espanya. L'excap d'Estat ha apuntat que ha pres la "meditada decisió" per "facilitar" l'exercici de les funcions de monarca a Felip VI després de la "repercussió pública" que generen "certs esdeveniments del passat" de la "vida privada" del rei emèrit. "El meu llegat i la pròpia dignitat com a persona així ho exigeixen", ha manifestat. Joan Carles I s'ha dirigit per carta a Felip VI i ha recordat que fa un any ja va sol·licitar deixar d'encapçalar activitats institucionals. Ara, ha apuntat que marxa d'Espanya amb el "convenciment" de prestar el "millor servei" als espanyols, a les institucions i a la monarquia.

"Una decisió que prenc amb un profund sentiment, però amb una gran serenitat", ha concretat. "He estat monarca d'Espanya durant gairebé quaranta anys, i durant tots ells, sempre he volgut el millor per Espanya i la Corona", ha afegit.

El rei Felip VI ha transmès a Joan Carles I el seu "sentit respecte" i "agraïment" per la decisió. També ha destacat la "importància històrica" del regnat del rei emèrit.