Catalunya rep el mes de juny el 96,5% menys de turistes que fa un any

El nombre de turistes internacionals que va visitar Catalunya el mes de juny es va enfonsar el 96,5%, fins als 76.634 milions d'euros, segons dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'INE.

En aquest mes, els turistes internacionals només van poder entrar a l'Estat si provenien d'un país de la zona Schengen, excepte Portugal, a partir del 21 de juny coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma, tot i que un grup de turistes alemanys que ho van poder fer uns dies abans a les Illes Balears.

La poca afluència de visitants estrangers també va repercutir en la despesa a Catalunya, només 39 milions d'euros, el 98,5% menys que el juny del 2019. Catalunya va ser la primera destinació turística de l'Estat els darrers dies de juny, amb el 37,4% del total, seguit del País Valencià, amb el 15,4%, i les Illes Balears. Quasi la meitat dels viatgers internacionals que van arribar en territori català eren de nacionalitat francesa, el 47,1%, quan el govern gal encara no havia emès la recomanació de no travessar la frontera per la situació epidemiològica que té Catalunya.

Quant a les dades acumulades en la primera meitat de l'any, Catalunya arrossega un descens del 74%, amb 2,3 milions de turistes.

Al conjunt de l'Estat, la xifra de turistes estrangers va pujar fins als 204.926 durant el mes de juny, és a dir, un 97,7% menys que en el mateix mes del 2019.