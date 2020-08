Els comuns volen que el delicte de sedició estigui vinculat a la violència

Els comuns han entregat al PSOE una proposta per reformar el delicte de sedició que recull el Codi Penal i vincular-lo explícitament a la violència, és a dir, a l'ús d'armes. Segons va avançar ahir el diari Ara i va confirmar el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, la iniciativa vol que fets com els de l'octubre del 2017 no puguin ser considerats sediciosos, com sí que va fer el Tribunal Suprem, i «desactivar» així un article que també pot ser utilitzat contra moviments socials i activistes, va advertir.

En una entrevista amb Catalunya Ràdio, Asens va reconèixer que els comuns preferirien abolir el delicte però que són «realistes» i saben que la majoria actual al Congrés no ho permet. La proposta dels comuns, que també van fer arribar a CCOO, UGT i Òmnium Cultural, és «molt assumible per al PSOE», va dir Asens, tot i que va admetre que socialistes i Unides Podem podrien «arribar a votar per separat». Així mateix, va descartar l'amnistia dels líders independentistes empresonats perquè «té moltes dificultats d'encaix jurídic» i deixaria la decisió final en mans del Tribunal Constitucional. «Un avantatge que té aquesta reforma respecte de l'amnistia és que els tribunals no hi intervindran», va afirmar.