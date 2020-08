El Tribunal Suprem de Polònia declara la validesa de les presidencials

El Tribunal Suprem de Polònia va declarar ahir la validesa de les eleccions presidencials celebrades al juny, en les quals Andrzej Duda va aconseguir un segon mandat, després de rebutjar la immensa majoria de les denúncies per suposades irregularitats. El portaveu de la Cambra de Control Extraordinari i Assumptes Públics del tribunal, Aleksander Stepkowski, va informar que l'organisme ha revisat la pràctica totalitat de les 5.800 denúncies i va afegir que no hi ha canvis en els resultats, segons va informar el diari polonès Gazeta Wyborcza.