Seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia aquest mes de setembre. Vols posar-te a prova? Contesta aquestes preguntes.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

<noiframe></p><ul id="questions"><li>Aquest mes de setembre hem anunciat que els premis Regió7 tornaran el dia 7 d'octubre i que homenatjaran un col·lectiu concret. Quin?</li><li>Al setembre s'ha celebrat el judici a l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada i pallasso, Jordi Pesarrodona, a qui s'ha condemnat per un delicte de...</li><li>CaixaBank i un altre gran banc han aprovat aquest setembre la seva fusió per mitjà d'una operació de bescanvi d'accions que implica l'absorció del segon per part de CaixaBank. Quin és aquest banc?</li><li>Quants dies ha passat dins del pou més profund d'Espanya el manresà David Palmada 'Pelut', per obrir-hi una via d'escalada?</li><li>Quina espècie invasora està atacant boscos, parcs i jardins de diferents poblacions berguedanes?</li></ul><p></noiframe>