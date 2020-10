Les associacions d'infermers rebutgen que els farmacèutics facin proves PCR

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) ha rebutjat que les proves PCR les puguin fer farmacèutics, tal com ha plantejat la Federació d'Empresaris de Farmàcia d'Espanya (FEDE).

L'associació ha considerat que les proves de detecció de la covid-19 són una activitat sanitària assistencial, resultat d'un procés assistencial i, per tant, «les han de fer les infermeres o els professionals de la salut qualificats». Ha afegit que la prova ha d'estar indicada per un professional sanitari i «requereix d'una expertesa i coneixement sanitari que no tenen els farmacèutics».

A més, han apuntat que el fet de poder-se fer la prova a la farmàcia «pot generar un interès amb ànim de lucre i posar en risc la seguretat de les persones en espais normalment reduïts i tancats, com són les oficines de farmàcia».

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) també es va mostrar ahir contrari que les farmàcies puguin fer les proves de detecció del coronavirus, tal com va demanar la FEDE.