El president d'ERC aposta per «tornar a apel·lar» les grans majories que van fer possible la vaga de fa tres anys

El president d'ERC, Oriol Junqueras, proposa "un 3 d'octubre permanent". En el tercer aniversari de la mobilització d'avui fa tres anys, 48 hores després del referèndum de l'1-O, l'exvicepresident de la Generalitat aposta per "tornar a apel·lar" a les grans majories que van fer possible la vaga general. "Les majories socials que necessitem i de forma continuada. Un 3 d'octubre permanent", ha dit Junqueras, empresonat a Lledoners, en un missatge que ha publicat el seu compte oficial de Twitter aquest dissabte al matí. La vaga general del 3 d'octubre de 2017 la van convocar CGT, CNT, COS, I-CSC i IAC, i diferents Comitès de Defensa de la Vaga per denunciar la vulneració de drets de l'Estat contra la celebració del referèndum.