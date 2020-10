La policia no troba proves que Corinna contractés Villarejo per espiar

La Unitat d'Assumptes Interns de la Policia ha comunicat al jutge del cas Villarejo que no ha trobat cap dada que corrobori que l'examiga de Juan Carles I Corinna Larsen contractés amb l'excomissari José Villarejo perquè aquest espiés dades personals d'una assistent espanyola de qui sospitaven.

La defensa de Villarejo fa referència a aquest nou informe policial en un escrit, al que ha tingut accés l'Agència Efe, el que s'adhereix el recurs de Larsen davant la sala del Penal de l'audiència Nacional contra la reobertura d'aquesta peça al juliol i que va suposar la imputació de l'empresària alemanya i l'excomissari.

«L'informe policial suposa una gerra d'aigua freda per l'instructor després de la reobertura de la peça Carol acordada el passat 27 de juliol, que no només va ser recorreguda per les defenses de Larsen i Villarejo sinó que, a més a més, compta amb obstacles jurídics posats de manifest per la Fiscalia Anticorrupció», destaca la defensa.

En l'escrit, presentat aquest dilluns, l'advocat de Villarejo, Antonio José García Cabrera, lamenta també que la reobertura d'aquesta peça, la número 5 del cas Tándem, «és el més clar exemple d'una investigació prospectiva».

Al·lega a més que aquesta decisió està basada en uns àudios, dels que la seva existència, almenys un d'ells, era ja coneguda quan es va arxivar aquesta causa en 2018, pel que no es tractaria de fets nous que justifiquessin la reobertura.

Segons l'informe policial al qual al·ludeix l'escrit, menys la referència que es fa a l'assistent en els àudios gravats per Villarejo, no s'ha trobat «cap altra dada vinculada a l'encàrrec que corrobori objectivament i mínimament que aquest arribés a executar-se».

La Policia, segons l'escrit, certifica que Villarejo es va jubilar el 22 de juny de 2016, «pel que en cap cas va poder cometre el delicte de suborn passiu que se li atribueix perquè ja no era funcionari públic».

A més a més assenyala que no s'han localitzat consultes en els diferents registres policials sobre l'assistent de Corinna, entre el 7 d'octubre de 2016 (data dels àudios) i el 3 de novembre de 2017, dia en què Villarejo va ser detingut en l'operació Tándem.

Per la defensa «les mateixes justificacions» del jutge per defensar la reobertura, que qualifica «d'inacceptables», «evidencien el seu caràcter prospectiu basat en simples sospites sense cap corroboració perifèrica objectiva». «És evident que ni són fets nous ni hi ha dades o indicis objectius més enllà d'una simple sospita en la ment de l'instructor que en absolut justificava la reobertura de la peça».

En aquest sentit recorda que un dels àudios en què es recolzava el jutge, «Corin-15.4.16-R», ja va ser examinat quan es va decretar l'arxiu; mentre que els altres dos- «Corin-16.10.7» i «16.10.7-a»- estaven ja en la causa disset mesos abans que es reobrís.

Respecte a aquests últims, la defensa de l'excomissari refusa l'argument de García Castellón de «la sobrecàrrega de treball» com un dels motius pels quals s'ha produït aquesta dilació i al que també va afegir el magistrat la parada que es va produir en els tribunals amb l'estat d'alarma per la pandèmia.

Es queixa també el lletrat que, en l'auto recorregut, el jutge va ampliar l'objectiu del procés, «en virtut únicament» de les al·legacions, i va afegir altres fets, «possiblement en comprovar que els que inicialment es va considerar que no resultaven hàbils per reobrir la causa».

La Fiscalia, que no amb poques objeccions es va oposar als recursos de la reforma, va advertir al jutge, entre altres coses, que per perseguir els delictes que s'imputaven -suborn, descobriment o revelació de secrets- era necessària denúncia del perjudicat o querella del Ministeri Fiscal, argument que també defèn la defensa de Villarejo.

Corinna va ser citada a declarar per aquests fets com imputada, però el jutge finalment va suspendre la compareixença prevista pel 28 de setembre per demanar formalment a Regne Unit poder interrogar-la a l'ambaixada d'Espanya a Londres, on resideix.