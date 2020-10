El Programa Mundial d'Aliments de l'ONU, premi Nobel de la Pau 2020

Dues dones recollint aliments proporcionats per United Nations World Food Programme a Zimbabwe

El Programa Mundial d'Aliments de l'ONU ha guanyat el premi Nobel de la Pau 2020. Així ho ha anunciat aquest divendres l'acadèmia. El Comitè Nobel noruec ha decidit premiar els seus esforços per "combatre la fam" i prevenir els conflictes.

"El vincle entre la fam i el conflicte és un cercle viciós", assegura en un comunicat. En plena pandèmia, l'acadèmia noruega també ha reconegut la feina del Programa d'Aliments de l'ONU davant del risc d'una "crisi alimentària" per la covid-19. "El menjar és la millor medicina contra el caos", defensa l'acadèmia que atorga aquest premi valorat en uns 800.000 euros.

El Programa Mundial d'Aliments és l'organització humanitària més gran del món que lluita contra la fam i promou la seguretat alimentària. El 2019 va proporcionar ajuda a prop de 100 milions de persones a 88 països. Els últims anys s'ha registrat un augment significatiu del nombre de persones que pateixen fam a causa de la guerra. Els esforços del Programa Mundial d'Aliments se centren en les emergències i dos terços de la seva feina es concentra en països afectats pels conflictes.

Cada dia distribueixen 15.000 milions de racions amb un cost estimat de 31 cèntims de dòlar cadascuna, segons dades d'aquesta organització de l'ONU. Tenen desplegats diàriament uns 5.600 camions, 20 vaixells i 92 avions per entregar aliments i assistència humanitària.

El Comitè Nobel noruec ha reconegut la tasca de l'organització no només per augmentar la seguretat alimentària, sinó també per millorar les perspectives d'estabilitat i pau al món.