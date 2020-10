Sánchez avisa Ayuso que, si no sol·licita l'estat d'alarma, ho farà el Govern central

El president del Govern, Pedro Sánchez, va parlar ahir amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per a avisar-la que, si no pren mesures per tornar a restringir la mobilitat a Madrid o no sol·licita la declaració de l'estat d'alarma per fixar noves mesures amb l'Executiu, ho farà el Govern central, va informar Moncloa. El Govern espanyol afirma que «en qualsevol dels tres casos, les mesures de confinament perimetral i altres normes serien exactament les mateixes que ja es venien aplicant, perquè l'única cosa que canviaria seria l'instrument legal per les quals s'adopten, és a dir, la cobertura jurídica».

La presidenta de la Comunitat de Madrid va respondre que necessita temps. El president va decidir donar-li de termini fins avui. En tot cas, Sánchez presidirà un Consell de Ministres extraordinari al matí, per a analitzar la situació i prendre les decisions que corresponguin. Sánchez va trucar a Ayuso després de tornar del viatge a Algèria i reunir-se amb el seu equip, amb la finalitat d'abordar les alternatives legals per mantenir les mesures previstes en l'Ordre revocada ahir pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid.