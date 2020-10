Argimon està en quarantena per ser contacte directe d'un positiu

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, està en quarantena per ser contacte d'un positiu per covid-19. Argimon hauria d'haver participat aquest dilluns a una roda de premsa amb el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, i amb la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, a l'hospital de Can Ruti, però les actuals circumstàncies ho han impedit.

Argimon va rebre aquest diumenge la notificació que és contacte estret d'una persona infectada. "Pot passar de forma habitual a moltíssima gent i haurà de mantenir aquesta quarantena per mantenir el virus a ratlla", ha dit la consellera Vergés.