Estafen més de 10.000 euros a la zona blava de Lleida amb pagaments fraudulents

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes acusats d'estafar més de 10.000 euros a la zona blava de Lleida amb pagaments fraudulents. A l'últim detingut, aquest mateix dimarts, se l'acusa de realitzar 630 operacions, amb un perjudici econòmic de 5.807 euros per a la concessionària. Es tracta d'un veí de Lleida de 43 anys i nacionalitat espanyola que passarà a disposició judicial en les pròximes hores. Els agents van comprovar que una de les targetes de crèdit que utilitzava estava a nom seu i que l'havia denunciat com a robada el 10 d'octubre de 2019. Per aquest motiu, també se l'acusa de simulació de delicte. Els detinguts no tenen relació entre ells i oferien anul·lar denúncies a canvi de diners en efectiu d'import inferior.

La investigació policial es va iniciar a finals de desembre de 2019 quan des de la Regidoria de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta de l'Ajuntament de Lleida es va denunciar l'ús fraudulent de targetes de crèdit per fer pagaments en parquímetres de Lleida. Els agents van comprovar que els fets es produïen per la zona centre de la ciutat i sempre seguien un mateix 'modus operandi'.

Els estafadors contactaven amb conductors a qui havien imposat alguna denúncia per infraccions a la zona blava i els oferien la possibilitat d'anul·lar-la a canvi de pagar en metàl·lic una quantitat econòmica inferior. Un cop ho acceptaven, utilitzaven les targetes fraudulentes per a realitzar l'operació. De vegades també aconseguien tiquets d'estacionament que posteriorment venien a un preu inferior.

Durant la fase d'investigació es va analitzar tota la documentació sobre les denúncies anul·lades així com les targetes que es van utilitzar fraudulentament i es va arribar a la conclusió que hi havia diverses persones, sense vinculació entre elles, que es dedicaven a cometre aquesta nova modalitat delictiva.

Aquest dimarts es va detenir el principal estafador, un veí de Lleida de 43 anys. En el moment de la seva detenció se li van intervenir 10 targetes de crèdit i, a hores d'ara, s'està investigant la procedència d'aquestes i si estan vinculades amb algun altre pagament irregular.

En el marc de la mateixa investigació, al llarg de l'any s'han detingut tres persones més per realitzar aquesta pràctica delictiva. Concretament, el 10 de febrer, 19 de febrer i el passat 9 d'octubre, es van detenir tres homes, d'entre 23 i 51 anys, de nacionalitat marroquina, colombiana i bengalí, tots tres veïns de Lleida, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa.

Aquests detinguts utilitzaven fraudulentament targetes de crèdit que s'havien donat de baixa o no estaven actives per fer els pagaments irregulars. Entre tots tres, des de finals de l'any passat i fins a la data de la seva detenció, van realitzar 1.269 pagaments fraudulents i la quantitat estafada ascendeix a 4.543 euros.

La investigació continua oberta per tal d'esbrinar la possible existència d'altres persones que realitzin aquesta modalitat delictiva i si els detinguts poden estar relacionats amb altres casos similars.