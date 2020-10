L'Hospital d'Igualada tanca les visites de familiars dels malalts ingressats pel rebrot

La situació a l'Hospital d'Igualada es tensiona per la covid. A partir d'avui, el centre sanitari torna a prohibir les visites de familiars als ingressats. No hi ha una situació especialment greu, no es pot comparar l'actual moment amb el que es va viure a l'inici de la pandèmia, quan el gran nombre d'afectats i les baixes de la plantilla van abocar l'hospital a una situació extrema, però hi ha un increment de casos en la línia del que passa al conjunt del país.

Actualment, a l'Hospital d'Igualada hi ha 164 llits ocupats i 20 de lliures, però amb l'UCI plena (10 llits ocupats). En la darrera setmana hi ha hagut 12 ingressos per covid i en total al centre hi ha 18 casos positius. Dels ingressats greus a l'UCI n'hi ha 2 que tenen afectacions pel nous virus

La direcció de l'hospital ha explicat que, davant el rebrot del virus que hi ha a l'Anoia i al país, han pres la mesura de tornar a tallar les visites a pacients. «A causa de la situació d'alerta provocada pel rebrot per coronavirus que s'està produint al nostre país, ens veiem en la necessitat de no permetre l'entrada d'acompanyants i familiars dels pacients que tenim ingressats», segons la comunicació que ha fet el centre. «Només en casos excepcionals i relacionats amb l'estat de dependència i gravetat del pacient, l'equip assistencial decidirà si autoritza l'acompanyament», afegeix en una comunicació a les famílies i als usuaris de l'hospital.

Des de l'inici de la pandèmia, l'Hospital d'Igualada ha atès 1.010 casos de covid, dels quals 722 han estat hospitalitzats, amb 131 morts. Aquesta darrera setmana no hi ha hagut noves defuncions.

Alerta de l'alcalde Castells

L'alcalde, Marc Castells, ha fet un toc d'atenció a la població davant les dades que indiquen que hi ha un creixement a tot Catalunya del risc de rebrot de la pandèmia. Castells ha explicat que les dades actuals a la ciutat d'Igualada –tot i ser relativament bones en relació amb les de moltes altres zones del país– estan marcant una tendència a l'increment del risc de rebrot.

L'alcalde ha detallat que dimarts Igualada tenia un risc de rebrot de 248 punts i ahir va pujar a 310, quan la situació ideal és que no se superin els 100. D'altres ciutats de l'entorn, com ara Manresa, superen els 527. Pel que fa al risc de transmissió, que ha d'estar per sota d'1, dimarts estava a 1,17 i ahir a 1,36 (2,38 a Manresa). Davant d'aquestes dades, Castells considera que cal ser molt escrupolós i complir la distància social, la higiene i l'ús de mascareta.