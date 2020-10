Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 15 d'octubre, "Bars i restaurants reben amb desesperació l'ordre de tancar dues setmanes". La fotografia també és per al tema d'obertura de la portada, les restriccions aprovades pel Govern català per frenar la covid. Altres titulars de portada són que el risc de rebrot continua disparat a Manresa i arriba als 527 punts; l'Hospital de Sant Andreu tornarà a tenir covid després de 106 dies; Manresa manté la Mediterrània, tancada als teatres; foraden l'ajuntament de Castellgalí de matinada i hi roben 1.600 euros; el govern de Manresa mantindrà els impostos sense cap increment el 202.

