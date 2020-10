Salut habilita 635 espais fora dels CAP per a la vacunació de la grip

Salut habilitarà 635 espais complementaris als centres d'atenció primària (CAP) per a la campanya de vacunació de la grip d'aquest any, que oficialment comença aquest dijous. Seran centres cívics, biblioteques, pavellons i altres equipaments per als casos en què els CAP no poden habilitar un doble circuit. Un dels grans objectius de la campanya és ampliar la cobertura entre els grups de risc, com són les persones a partir dels 60 anys, amb factors de risc i embarassades, entre altres, i per primera vegada s'hi inclouen els docents. Salut recalca que aquest any la vacunació de la grip és "més important que mai" per evitar coinfeccions amb la covid-19 entre els col·lectius amb més risc de complicacions i per distensionar el sistema sanitari.

Vacunar-se de la grip és cada any molt important per als grup de risc, però aquest any ho és "més que mai" a causa de la pandèmia del coronavirus, ha insistit la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa per presentar la campanya, que comença oficialment aquest dijous.

Amb el gran objectiu d'ampliar les cobertures entre els grups de risc -tant per patir ells possibles complicacions com per poder transmetre la malaltia a persones de risc- s'han comprat 230.000 dosis més que el 2019, amb un total de 1.450.000, que es podrien ampliar amb vaccins del Ministeri de Sanitat.

Vergés ha destacat que la vacuna contra la grip és efectiva per evitar els casos greus i la mortalitat d'aquesta malaltia entre les persones amb risc de complicacions. Són sobretot persones grans o amb factors de risc preexistents, uns col·lectius que també poden patir complicacions de la covid-19. Es calcula que l'any passat, amb la vacunació, es van evitar un 37% de morts, un 40% d'ingressos en UCI i un 26% d'hospitalitzacions atribuïbles a la grip en majors de 64 anys a l'estat espanyol.

A Catalunya, l'any passat es van confirmar 530 casos greus i 45 defuncions a Catalunya amb infecció pel virus de la grip, si bé cal tenir present que al final de l'onada epidèmica es va solapar amb la pandèmia del coronavirus i això pot haver condicionat un infraregistre o una interferència entre els dos virus. El 69% dels casos greus presentava algun factor de risc i el 70% d'aquests pacients no s'havien vacunat.



Grip i covid-19

En la situació actual de la pandèmia, és molt important rebaixar la pressió assistencial al sistema sanitari. "Si millorem la cobertura de la grip, reduïm l'afluència de persones als centres de salut", ha recalcat la sotsdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre. Una altra raó de la importància de vacunar-se aquest any és poder facilitar el diagnòstic de la covid-19, ja que alguns símptomes d'aquesta malaltia són molts similars als de la grip.

Un altre motiu de pes és evitar les coinfeccions dels dos virus. Hi ha algunes evidències que els dos virus competeixen, però en els casos en què coincideixen, la probabilitat de morir per covid-19 es dobla i és sis vegades superior que si no es té cap dels dos virus. "Patir la coinfecció és molt més greu que no tenir solament una o altra malaltia", ha advertit la subdirectora general de Promoció de la Salut, la doctora Carmen Cabezas, fent referència a un estudi del Regne Unit (de l'agència Public Health England) que indica un percentatge de coinfeccions baix però que, quan es produeix, la probabilitat de morir es dobla.

La consellera ha ressaltat, a més, que l'evidència científica mostra de forma "clara" que "no hi ha més risc de contagiar-se de coronavirus o de patir una covid-19 més greu per haver-se vacunat de la grip prèviament". De fet, diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se a una menor gravetat i menor mortalitat per la covid-19.



Grups de risc

Els grups a vacunar són les persones amb més risc de patir complicacions de la grip, que són: persones de 60 anys i més; pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc, entre els quals, s'afegeix, la hipertensió; les dones embarassades i el puerperi fins a sis mesos, ja que la manera de protegir els nounats és a través dels anticossos de la mare; els infants entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat (nascuts abans de les 32 setmanes) i les persones amb immunosupressió.

També són grups a vacunar els col·lectius que poden transmetre la grip a persones d'alt risc, com són els professionals sanitaris i sociosanitaris i els contactes i cuidadors d'aquestes persones.

L'altre grup són les persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat: policies, bombers, personal de protecció civil i, aquest any, s'hi inclouen els docents.

La conselleria vol apropar-se al 75% de cobertura entre les persones majors de 60 anys; l'any passat, va ser del 53% entre els majors de 65 anys. També es vol arribar al 75% entre els professionals sanitaris, entre els quals va ser del 31% la temporada passada. En el cas de les dones embarassades, l'objectiu és arribar al 60% (35% l'any passat).

Com es faran les vacunacions?

La vacunació de la grip es farà als CAP o en espais annexos que el Departament de Salut està habilitant en col·laboració amb els ajuntaments d'arreu de Catalunya. L'objectiu d'habilitar aquests espais complementaris és garantir la "màxima seguretat" als grups que s'han de vacunar, que, precisament, són de risc a l'hora de contraure malalties com la covid-19.

Les persones que pertanyin a aquests col·lectius seran contactades pel seu CAP per programar el dia i hora de la vacunació. "No cal patir, no cal córrer. Tenim temps per poder vacunar de la grip i els CAP tenen perfectament identificades les persones candidates a ser vacunades", ha ressaltat Chandre. En paral·lel, es desenvoluparan altres vies per programar la vacunació i perquè les persones d'aquests grups ho puguin demanar de forma activa, a través d'una web.

El període òptim de vacunació és durant els propers dos mesos, uns quinze dies abans que, segons les previsions, la grip arribi al llindar epidèmic, que aquest any se situa als 95,69 casos per 100.000 habitants



Un cas concret: dels CAP a teatres municipals a l'Alt Empordà

A les comarques gironines, el Departament de Salut ha habilitat 157 espais annexos als CAP per millorar els circuits i evitar aglomeracions en la campanya de vacunació d'enguany. Entre ells, hi ha centres cívics o carpes a l'exterior dels centres de primària però també sales d'ajuntaments, pavellons, casals de gent gran o, fins i tot, teatres municipals, com en el cas de Roses i Cadaqués (Alt Empordà)

A Figueres, els CAP Ernest Lluch i Josep Masdevall, han instal·lat espais annexos. En el segon cas, s'ha hagut de retirar la carpa instal·lada a l'exterior pel vent i habilitar un espai separat dins de l'equipament.

Des d'avui i durant un mes, via cita prèvia, nens, gent gran i col·lectius vulnerables estan cridats a vacunar-se de la grip en aquests dos espais. L'adjunta d'infermeria del CAP Josep Masdevall, Anna Prada, explica que l'objectiu de fer-ho en espais separats busca sobretot evitar el contacte entre pacients de la resta del centre i també evitar "aglomeracions".

A les famílies dels menors d'edat "vulnerables" se'ls han fet arribar cartes comunicant-los l'inici de la campanya i s'han fet cartells informatius per a la resta de la població. L'objectiu: arribar al màxim de gent possible. "Esperem superar el 70% de la població: sobretot, gent gran, nens i grups de risc", explica. A la Regió Sanitària de Girona es repartiran 153.000 dosis de vacunes.