Catalunya habilita 635 annexos als ambulatoris per a les vacunacions de grip

El departament de Salut de la Generalitat ha decidit habilitar 635 «dispositius annexos» als CAP en la campanya de vacunació contra la grip per evitar aglomeracions, atesa la situació de pandèmia. Es tracta de 635 espais «a prop» dels CAP per «allunyar la població de risc de possibles aglomeracions» i «garantir la màxima seguretat» a aquest sector de població. Són espais cedits per ajuntaments com centres cívics, biblioteques o gimnasos, o àrees sanitàries bàsiques del SEM. S'ubicaran 95 annexos a Barcelona ciutat, 81 a l'àrea metropolitana nord i 81 a la sud, 157 a Girona, 98 al Camp de Tarragona, 25 a les Ter-res de l'Ebre, 45 a Lleida, 6 a l'Alt Pirineu i l'Aran i 64 a la Catalunya Central. D'altra banda, Salut destinarà 8,4 milions d'euros a comprar vacunes de la grip, una xifra que gairebé dobla el pressupost de l'any passat (4,4 milions) ja que en aquesta ocasió s'han comprat moltes més dosis de vacunes tetravalents, que són més cares però més protectores.