Rajoy veu una «reparació moral» en la sentència sobre el cas Gürtel

L'expresident del govern espa-nyol del PP Mariano Rajoy va reaccionar a la sentència del cas Gürtel del Tribunal Suprem i va considerar-la una «reparació moral». La sentència confirma la condemna al PP –una multa de 245.000 euros– i conclou que es va lucrar amb la trama de corrupció. Tanmateix, matisa les afirmacions de l'Audiència Nacional sobre la caixa B del partit perquè el PP forma part d'aquesta causa com a partícip a títol lucratiu i no està enjudiciat per responsabilitat penal. En un comunicat fet públic ahir al matí, Rajoy va agrair als ciutadans que l'han «honrat amb la seva confiança» durant la seva etapa en política i com a president del Govern espanyol. Rajoy va recordar que el 31 de maig del 2018 va afirmar al ple del Congrés, en el debat de la moció de censura que el va fer fora de La Moncloa, que la sentència del cas Gürtel no condemnava el Govern espanyol ni cap dels seus membres ni cap militant del PP, i que tampoc recollia cap «condemna penal» contra el PP. Segons Rajoy, la moció es va basar en una «enorme manipulació d'una sentència». «Confio que aquesta reparació moral els animi a seguir treballant sense defallir pel benestar, les llibertats i la concòrdia entre espa-nyols», va afirmar.