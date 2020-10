Sant Joan de Déu destina una planta més a malalts de covid per l'augment d'ingressos

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha destinat una nova unitat per atendre els pacients afectats per la covid davant l'augment d'ingressos que hi ha hagut els últims dies. Dels 28 que hi havia dimarts es va passar, ahir, a 34. Les últimes hores no hi ha hagut cap defunció. L'última setmana hi ha hagut cinc traspassos (vegeu Regió7 de dimecres), el que en suposa 181 d'acumulats.

A més a més la Fundació Althaia alerta que les dades epidemiològiques a les comarques on Althaia presta servei, el Bages i el Solsonès, han empitjorat l'última setmana. Informa, també, que tot i aquest augment d'hospitalitzacions, de moment l'àrea de crítics, l'UCI, té una ocupació que en diu «pertinent».

A Sant Joan de Déu hi havia una unitat dedicada exclusivament a pacients de la covid, ja que en cap moment no ha deixat de tenir pacients afectats pel virus des que es va desencadenar la pandèmia. Ara se n'hi ha afegit aquesta altra.



Pla de contingència

Paral·lelament la Fundació Althaia ha activat el que en diu fase 1 del Pla de Contingència davant l'empitjorament de la situació i l'augment progressiu de persones ingressades. Aquesta fase no implica grans canvis a nivell assistencial, però sí d'accessibilitat al centre, que es restringeix «per minimitzar el risc de contagi i garantir la seguretat dels pacients, familiars i professionals» que treballen a l'hospital. La fase 2 ja implicaria la reorganització d'equips, espais i tasques, i afectació a nivell assistencial.

De moment es recomana que només acudeixin a l'hospital aquelles persones que tenen visites, proves o intervencions programades, que hagin d'anar a urgències o que són acompanyants de referència.

Els pacients no covid ingressats només podran estar acompa-nyats d'una persona de les 8 del matí a les 12 del migdia, i es recomana que aquesta persona sigui sempre la mateixa i formi part del nucli més proper del malalt. Les visites socials o de cortesia estan prohibides com fins ara. Només en casos excepcionals l'equip assistencial autoritzarà que el pacient estigui acompanyat les 24 hores. També podran tenir acompanyant durant tota l'estada els infants, les mares durant el part i els dies posteriors al naixement.

Pel que fa a pacients covid, només podran estar acompanyats en casos excepcionals. La visita es gestionarà a secretaria de planta i s'hauran de complir uns horaris i seguir els protocols de seguretat.

Els pacients no covid de l'UCI podran estar acompanyats en dues franges horàries de matí i de tarda, i en el cas d'afectats pel virus, l'equip assistencial és qui haurà d'autoritzar l'acompanyament i com fer-lo. A urgències es manté vigent la prohibició d'entrar amb acompanyants, i a consultes externes i a cites ambulatòries es recomana anar sense acompanyant tret de visites pediàtriques, a persones discapacitades i les primeres d'oncologia.

A la Clínica de Sant Josep i al Centre Hospitalari també es limita l'accés dels acompanyants.