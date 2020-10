Johnson trenca les negociacions d'un acord comercial amb la UE

El Regne Unit no continuarà negociant amb la Unió Europea (UE) un acord comercial la setmana que ve perquè el bloc comunitari no ha fet els canvis en la posició negociadora que demanen els britànics. Segons la BBC, un portaveu del Govern britànic apunta que «no té sentit» mantenir les converses si la UE no seu a negociar els detalls d'un text legal. «És clar que no volen avançar cap a un acord comercial», va dir el primer ministre britànic, Boris Johnson, pocs minuts després de les declaracions del seu portaveu. La tensió entre la UE i el Regne Unit ha escalat en els últims dos dies després que els 27 hagin demanat un «moviment significatiu» als britànics per assolir un acord sobre la relació futura.

La posició dels líders de la UE expressada ahir a la cimera no va agradar el Regne Unit. El negociador britànic, David Frost, es va mostrar «decebut» perquè els 27 havien retirat la paraula «intensament» de les conclusions i considerava que la UE condicionava l'acord només a concessions britàniques.

Després de la declaració dels 27, Johnson va assegurar que els britànics s'han de preparar per a un Brexit sense acord perquè considera que la UE no està disposada a negociar un acord comercial, cosa que el president del Consell, Charles Michel, va negar.

Malgrat l'advertència de Johnson, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va anunciar que les negociacions segueixen endavant i que els equips es tornaran a reunir la setmana que ve.