trickster-p: B Institut Lluís de Peguera (gimnàs). De 18 a 20.40 h, cada 20 minuts. Diumenge, d'11 a 13.40 h. 10 euros.

Acotaran el cap cada cop que entrin a l'habitació, no obriran una porta sense abans haver-ne tancat una altra, les intensitats de la llum i els folres de la paret els inquietaran i s'aproparan a un dels clàssics de la literatura infantil, la Blancaneu, en una versió que de ben segur els deixarà més inquiets que la que va popularitzar Disney. Poc més es pot dir de la proposta multidisciplinària que presenta la companyia suïssa Trickster-P a la Mediterrània sense córrer el risc de desvelar les sorpreses que hom trobarà en un muntatge no apte per a menors de 12 anys. És important saber, això sí, que entraran d'un en un al gimnàs de l'Insti Vell –els manresans d'una certa edat saben el perquè d'aquesta denominació– i faran el recorregut més sols que la una, amb uns auriculars a les orelles amb els quals escoltaran en so binaural la narració d'un thriller amb aparença de dibuixos animats i tocs truculents. Per tant, no s'espantin gaire si, de cop i volta, senten que la veu d'una nena de set anys els xiuxiueja a l'orella dreta. La Blancaneu no està per orgues.