Desmantellen una festa il·legal al Catllar i un 'botellón' a Torre Baró

Els Mossos d'Esquadra van clausurar una festa il·legal ahir a la matinada en una masia al Catllar (Tarragona) amb 130 assistents, que es van enfrontar als agents durant l'actuació policial. Segons van informar els Mossos en un comunicat, no portaven mascareta ni respectaven cap mesura sanitària per la covid-19, i van dificultar la seva actuació «amb un comportament hostil i agressiu». Els agents van detenir un home de 24 anys per portar, suposadament, 35 bosses d'una bar-reja de cocaïna i LSD, 12 dosis de LSD, 53 pastilles d'èxtasis, una bossa amb marihuana i 170 euros en efectiu, per un presumpte delicte contra la salut pública.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van denunciar 75 persones per participar en un botellón al mirador de Torre Baró, al districte de Nou Barris. Segons van confirmar fonts del cos, els fets haurien tingut lloc la mitjanit de dissabte, quan la policia va detectar una concentració de persones que incomplien les restriccions establertes en consumir begudes alcohòliques a la via pública.