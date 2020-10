Igualtat porta a la Fiscalia el vídeo d'una d'embarassada agredida per la Policia

La Direcció General d'Igualtat de Tracte i Diversitat Etnicoracial ha posat en coneixement de la Fiscalia de Delictes d'Odi el vídeo d'una dona afrodescendent embarassada agredida per un agent de la Policia Nacional.





Mujer llorando le dice al agente de Policía Nacional que la esposa: "Estoy embarazada". El agente continúa con un puñetazo en la cara y una patada mientras le llama "puta".



La directora general d'Igualtat de Tracte, Rita Bosaho, ha indicat aquest dimarts que s'ha traslladat aquest vídeo a la fiscalia. «Agraïm la denúncia social i qualsevol informació que puguin aportar», ha afegit. La Policia Nacional investiga els fets, que van tenir lloc a Carabanchel i van ser gravats en un vídeo que ha circulat per les xarxes socials.En el vídeo s'observa una dona sent emmanillada per agents de la Policia Nacional que, després d'advertir que està embarassada,. La Xarxa Espanyola d' Immigració i Ajuda al Refugiat ha exigit al Ministeri de l'Interior i a la Delegació del Govern a Madrid «una resposta immediata» davant aquesta agressió. «Res justifica aquesta conducta», ha lamentat la Xarxa Espanyola d' Immigració a Twitter.