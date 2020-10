Les enquestes amplien l'avantatge de Biden sobre Trump

Quan falten només dues setmanes per a les eleccions als Estats Units, les enquestes i les mitjanes de sondejos apunten a un revés per al president, Donald Trump, i amplien l'avantatge del candidat demòcrata, Joe Biden, en diversos estats.

La mitjana d'enquestes que elabora la cadena de televisió CNN sobre 10 estats que apareixen com a crucials en l'elecció presidencial mostrava ahir una disputa molt disputada entre Biden i Trump en set, en tant que el candidat demòcrata figura al capdavant en els altres tres, els quals van votar per Trump el 2016. A Pennsilvània, Michigan i Wisconsin les mitjanes assenyalen que Biden té no només el suport d'una majoria dels possibles votants, sinó també un avantatge substancial sobre el candidat republicà, que busca la reelecció.