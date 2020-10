Johnson es reuneix amb empresaris per instar-los a preparar el Brexit

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va participar ahir en una reunió virtual amb 250 empresaris de sectors com el transport, la manufactura i el comerç minorista en la qual els va exhortar a preparar-se per als canvis que es produiran al final de la transició del Brexit.

Tant si el Regne Unit arriba en aquests mesos a un acord de lliure comerç amb la Unió Europea (UE) com si trenca els seus llaços amb el bloc sense haver aconseguit un pacte, el pròxim 31 de desembre, s'imposaran nous controls per a les importacions i exportacions entre tots dos costats del canal de la Mànega.

«És vital que tothom a qui s'adreça aquesta crida es prengui seriosament la necessitat d'estar preparats», perquè «el canvi es produirà», va afirmar el cap de Govern, segons va informar en un comunicat el seu despatx oficial de Downing Street.

Boris Johnson va admetre que les empreses britàniques s'han vist obligades enguany a fer «grans esforços» per lluitar tant contra la pandèmia de coronavirus com amb els preparatius per a la sortida de la Unió Europea i va assegurar que el seu Govern ajudarà les companyies britàniques a estar preparades» per a la sortida de la unió en la data límit del proper 31 de desembre.