La Moncloa estudia aplicar el toc de queda, però remarca que requereix l'estat d'alarma

El Govern espanyol estudia aplicar el toc de queda però remarca que per fer-ho caldria declarar l'estat d'alarma. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar ahir que valora aquesta opció però va remarcar que la decisió «no està ni de bon tros presa» i que abans vol analitzar-ho amb les comunitats autònomes.

A més, Illa no vol declarar l'estat d'alarma sense tenir prèviament el suport suficient al Congrés per tenir l'opció d'allargar la mesura més enllà de 15 dies. En roda de premsa després del Consell de Ministres, Illa va afirmar que caldrà discutir l'àmbit d'aplicació ter-ritorial del toc de queda, si ha de ser a tot l'Estat espanyol o per autonomies.

«Pot adoptar-se a tot el territori o només a una part», va afirmar el ministre de Sanitat. D'altra banda, Illa va confirmar que l'executiu de Pedro Sánchez no demanarà una pròrroga de l'estat d'alarma que hi ha vigent a Madrid –per confinar perimetralment– i que decau dissabte a la tarda. Illa va insistir que abordarà la qüestió del toc de queda amb les comunitats autònomes i està esperant veure quines ho demanen. La Comunitat de Madrid va afirmar ahir al matí que valorava demanar al Govern espanyol que apliqués la mesura a tot l'Estat espanyol. La Generalitat no tanca la porta a la mesura.

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va afirmar que el departament de Salut té sobre la taula la possibilitat del toc de queda però que no s'ha pres cap decisió sobre aquesta qüestió. Ho va dir just després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, admetés que el Govern espanyol estudia aplicar-lo i que ho abordarà primer amb les comunitats autònomes.

Segons la també portaveu del Govern, s'ha de veure què proposa el ministeri en les pròximes hores, i va afegir que el Govern no descarta cap mesura. Budó va explicar que a final de setmana es començarà a veure si les mesures decretades la setmana passada són suficients o si calen mesures addicionals o accions més «dràstiques», com podria ser demanar l'estat d'alarma.

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va negar que existeixi cap proposta en ferm de Madrid referent al toc de queda i demana que es valori en funció de la situació de la pandèmia. Així va expressar-se ahir a la tarda durant la seva compareixença, en què també va recordar que la situació sanitària és «complicada» i que tot «avança molt ràpidament». Això sí, Sabrià espera que si finalment s'acaba decretant, es valori la situació epidemiològica de cada lloc. «Que Catalunya no pagui els plats trencats de qui no ha fet la feina», va subratllar.

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, va avisar ahir que decretar el toc de queda és una cosa que «s'ha de decidir a Catalunya» a través del Procicat.