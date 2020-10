Govern central i autonomies estudien avui el toc de queda per frenar el virus

El Ministeri de Sanitat i les comunitats abordaran avui l'actualització del pla de resposta ràpida enfront del coronavirus per intentar frenar aquesta segona onada en una trobada en el qual posaran sobre la taula el debat de la posibilidd d'aplicar un toc de queda. Una mesura que, com ja va avançar dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, requeriria de la declaració de l'estat d'alarma, que podria «adoptar-se en una part del territori o en tot», encara que «no hi ha presa cap decisió» de moment sobre la seva implantació ni sobre la franja horària en la qual s'aplicaria.

L'estat d'alarma és un dels escenaris que ja contemplava el pla de resposta ràpida consensuat entre el Govern i les comunitats el mes de juliol per tallar els brots que progressivament s'anaven desfermant per tot l'Estat. Es tractava de l'últim de tres, dissenyat per quan ni les mesures autonòmiques ni les actuacions coordinades del Ministeri tinguessin els seus efectes per contenir la propagació del virus.

L'actualització del pla porta dies sotmetent-se a revisió i la seva versió final podria quedar definitivament aprovada avui en la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut si passa abans el filtre de la Comissió Pública de Salut, convocada al migida. En un esborrany inicial de l'actualització del pla conegut la setmana passada, el Ministeri proposava un sistema d'indicadors i alertes per regular unes respostes mínimes comunes de restriccions en tot el territori davant l'expansió de la covid.