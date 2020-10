L'hospital d'Igualada té les UCI amb una ocupació del 100%

La UCI de l'hospital d'Igualada està al 100% d'ocupació i un 30 % dels llits ja estan destinats a malalts infectats de covid-19. Tres dels 10 llits disponibles en el funcionament considerat habitual de l'hospital anoienc tenen malalts amb patologies derivades de la infecció per coronavirus, un fet que preocupa als responsables del centre mèdic. Aquesta situació es dona en una setmana en què les dades de contagi són preocupants com al conjunt del país, encara que més bones que altres comarques de l'entorn. El centre té ara mateix 29 malalts ingressats amb covid positiu, que és una xifra més alta que fa dues setmanes, quan oscil·lava entre 7 i 10.

En els darrers 7 dies, a l'hospital d'Igualada hi han perdut la vida dos dels ingressats per covid. Les dades que va fer públiques ahir el centre sanitari indiquen, però, que el número d'infectats es manté pràcticament igual que la setmana passada. Els professionals mèdics i d'infermeria ja han notat l'increment d'activitat relacionada amb malalts covid i cada setmana es van prenent només determinacions en relació a la gestió del centre i les visites.

Fonts del centre sanitari indicaven ahir que «tenim una gran pressió assistencial i estem notant un increment de casos amb covid». Tot i que hi ha hagut una reducció notable dels llits lliures a planta (d'entre 40 i 50 els primeres dies de mes s'ha passat 36 a data de dimarts) encara hi ha capacitat per allotjat pacients.

La direcció ha restringit els acompanyants i no permet visites als ingressats. A més ha fixat severs protocols per evitar la movilitat de persones de l'exterior.