El Papa alerta Pedro Sánchez del perill de les «ideologies» i l'anima a fer créixer la «pàtria»

El papa Francesc va assenyalar davant el president espanyol, Pedro Sánchez, que «la política és una de les formes més altes de la caritat», i el va advertir que «les ideologies que s'apoderen» de la nació o de les «maniobres» no responen a un acte de servei. «És molt trist quan les ideologies s'apoderen de la interpretació d'una nació, d'un país i desfiguren la pàtria», va dir el Sant Pare. «Les ideologies sectaritzen, les ideologies desconstrueixen la pàtria, no construeixen», va afegir a continuació.

En un gest poc habitual en les visites d'un cap d'Estat o de Govern al Vaticà, el Papa va pronunciar un discurs davant el president Sánchez, la seva dona, Begoña Gómez, l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, Carmen de la Penya, i altres representants de la presidència de Govern que el van acompanyar. En acabar la visita al Papa, Sánchez no va aclarir si havia convidat el pontífex a visitar l'Estat, en el que seria l'oportunitat perquè Francesc pogués ser a la Manresa ignasiana del 2022.

El pontífex va explicar que la política no és només «un art», sinó que per als cristians és un «acte de caritat que ennobleix i moltes vegades porta a el sacrifici». D'aquesta manera, va asse-nyalar que, al seu parer, és molt «difícil» el que va qualificar de «fer pàtria», perquè va alertar que «sempre es troben coartades per això» que estan «disfressades o de modernitat o de restauracionisme». «Pau VI, reprenent també una altra tradició d'altres papes, deia que la política era una de les formes més altes de la caritat. La política no només és un art, és un acte de caritat que ennobleix i moltes vegades porta al sacrifici», va destacar el Papa. Així, va deixar clar que la política «no és qüestió de maniobres» o «de resoldre casos, que cada dia arriben a l'escriptori dels polítics, sinó de servei». «El rèquiem més dolorós que jo vaig llegir. D'una bellesa extraordinària tant de bo mai ens passi a nosaltres», va manifestar en referir-se a la cançó del compositor argentí Jorge Dragones Se nos murió la patria

Per al Papa, els polítics tenen tres compromisos clars amb «el país», amb «la nació» i amb «la pàtria». «Tenen la missió de fer progressar el país», va dir Francesc, mentre assegurava que cal complir la comesa de «consolidar la nació» com «organisme de lleis» i «maneres de procedir». Per al Papa, és això últim el que ell anomena «fer créixer la pàtria».

Sánchez va agrair al Papa la trobada, la primera que mantenen tots dos, en un missatge publicat a Twitter. «Gràcies, Pontífex per rebre'm al Vaticà. Vam coincidir a abordar la crisi ocasionada per la covid-19 des del multilateralisme i amb una mirada social; protegint els més vulnerables i avançant, tota la societat unida, cap a un món més just i solidari», indicava el missatge.