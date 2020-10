Catalunya no es planteja el tancament d'escoles, tot i que admet que hi haurà més contagis

El director general de Centres Públics de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha afirmat que el tancament dels centres educatius «no està sobre la taula», malgrat que «augmentaran els casos de coronavirus, perquè estan pujant a la comunitat».

El director general ha sentenciat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que la Generalitat «allargarà la presencialitat en les escoles el màxim possible» perquè «no hi ha alternativa», alhora que ha admès «dificultats» per gestionar la pandèmia als centres educatius.

No obstant, per a les etapes de secundària i postobligatòria, González-Cambray ha reconegut que «haurem de prendre mesures en funció de com avanci el virus en la societat».

Tenint en compte que escoles i instituts «no actuen com a transmissors del virus» i que «el risc zero no existeix», González-Cambray ha assenyalat que «ens reafirmem en el compromís que les escoles i instituts s'han de mantenir oberts».