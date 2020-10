La Fiscalia demana que no s'admetin les denúncies contra el ministre Ábalos

La Fiscalia del Tribunal Suprem (TS) ha enviat un informe a la Sala Segona del TS en el qual demana inadmetre les querelles presentades per Vox i Láocratas contra el ministre de Transports, José Luis Ábalos, per un delicte de prevaricació per la seva reunió del 19 de gener a l'aeroport de Barajas amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez.

En el seu informe, el ministeri públic tracta de la desestimació dels dos recursos de súplica presentats, la declaració de competència de la sala segona i la inadmissió de les querelles acumulades.