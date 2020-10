Illa es disculpa per participar en l'acte multitudinari de «El Español»: «Els ciutadans no ho han entès i tenen raó»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha disculpat aquest dimecres per la seva presència a la celebració del cinquè aniversari del diari de Pedro J. Ramírez, El Español, on van assistir –molts sense mascareta- desenes de convidats del món polític i empresarial, entre ells –a més d'Illa- els ministres de Defensa, Justícia i Cultura, a més del líder del PP, Pablo Casado. Illa ha aprofitat una interpel·lació al Congrés per fer referència a la qüestió després de les crítiques que ha rebut a les xarxes socials i també per part d'alguns portaveus parlamentaris com el d'ERC, Gabriel Rufián, i la diputada de Vox Macarena Olona.

Illa ha volgut fer referència a la qüestió a l'inici de la seva intervenció. "Hi vaig ser com molts altres, en el meu cas el temps estrictament necessari per fer costat un dels premiats, les Forces Armades, que tan bona feina ha fet", ha afirmat, i "després del lliurament del guardó vaig marxar, no em vaig quedar a sopar".

En tot cas ha admès que "molts ciutadans no ho han entès, i els vull dir que tenen raó". "És veritat que es complien les regles i les distàncies, però tenen raó, perquè malgrat que es compleixin tots els requisits, és millor evitar els actes i la millor distància és no ser-hi, i tots ens hem de guiar per aquest camí, els ciutadans tenen raó".