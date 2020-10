El Pressupost de l'Estat preveu un augment de despesa i més impostos

El projecte pressupostari de 2021 preveu afrontar les conseqüències de la pandèmia amb un important augment de la despesa social en sanitat, educació, pensions o habitatge i ajustos tributaris que afectaran principalment les rendes altes i al dièsel.

El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, que avui, dimecres, arribarà al Congrés dels Diputats, on aspira a recaptar suports per substituir els vigents comptes, del 2018, i avançar en la reconstrucció econòmica després de la pandèmia. El projecte preveu un augment dels ingressos del 14,7%, gràcies sobretot a la millora de la situació econòmica i, en menor mesura, a nous impostos –sobre transaccions financeres, serveis digitals i envasos d'un sol ús– i ajustos tributaris recollits en els mateixos comptes –amb un impacte de 1.862 milions.

Entre aquests ajustos hi figura un augment de la tributació de les rendes altes: l'IRPF puja dos punts per a les rendes del treball superiors a 300.000 euros i en tres punts per a les rendes del capital superiors a 200.000 euros, mentre que el tipus de l'impost de patrimoni, que tindrà caràcter indefinit, puja un punt per a fortunes a partir de 10 milions d'euros.

També amb l'objectiu d'augmentar la progressivitat del sistema, es rebaixa de 8.000 a 2.000 euros el màxim de reducció en l'IRPF dels plans de pensions individuals, encara que puja de 8.000 a 10.000 euros el topall per als col·lectius.

A les grans empreses se'ls reduiran les exempcions sobre els dividends i plusvàlues de filials, que passen del 100% al 95%, mentre que les socimis (societat anònima que té com a activitat principal la inversió en actius immobiliaris urbans per llogar) hauran de tributar almenys el 15% i l'impost sobre les primes d'assegurances pujarà del 6% al 8%. A més de la ja anunciada pujada de l'IVA per als refrescos al 21%, l'impost d'hidrocarburs que paga el dièsel pujarà de 30,7 a 34,5 cèntims d'euro el litre per als no professionals, un repunt que, segons la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, tindrà un cost de 3,45 euros al mes per a un consumidor mitjà.

Finalment queden fora de la revisió tributària algunes de les mesures que s'havien sospesat, com l'establiment d'un tipus efectiu mínim per a l'impost de societats o una pujada de l'IVA per a la sanitat i l'educació privada.

Aquests comptes serviran, segons el president del Govern, Pedro Sánchez, per reconstruir «el que ens ha arrabassat la crisi» i modernitzar el model productiu.

Així, els comptes fixen la despesa social en un rècord de 239.765 milions, el 10,3% més, en termes consolidats (és a dir, incloent-hi Estat, Seguretat Social, organismes autònoms, agències estatals i organismes públics) impulsat per la primera anualitat dels fons europeus, que ascendeix a 27.436 milions. La despesa no financera recollida en els comptes és de 194.456 milions, inferior al sostre de despesa aprovada (196.067 milions) després d'un ajust a la baixa dels ingressos.

Com és habitual, la principal partida són les pensions (163.297 milions, el 3,2% més), que es revaloritzen el 0,9% en termes generals i l'1,8% en el cas de les no contributives. També el sou dels empleats públics pujarà el 0,9% l'any que ve.