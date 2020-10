Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 28 d'octubre, el seu titular principal a les proves que es començaran a fer a la capital del Bages aquest dijous: "Salut comença demà a fer un cribratge massiu amb tres mil PCR a Manresa". La fotografia és per a un control policial a Manresa, ahir a la nit. El diari també destaca que els hospitals manresans ja tenen mig centenar d'ingressats per covid; el Bages atura l'escalada, però Berguedà i Moianés són líders en risc; Puig-reig suma 11 contagis més i ja són 181 en una setmana; el ministeri decideix que la Renfe de Manresa anirà fins a l'aeroport; la UPC de Manresa amplia el coneixement sobre el cànnabis; Bartomeu llença la tovallola; i el Baxi visita el campió avalat per dues victòries.

Titulars diversos als diaris d'aquest dimecres: