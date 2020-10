La segona onada de la covid-19 eleva la incertesa sobre la data electoral

L'agreujament de la situació sanitària amb la segona onada de la pandèmia de la covid-19 està generant cada vegada més incertesa sobre les possibilitats reals que les pròximes eleccions a Catalunya puguin celebrar-se el 14 de febrer i, de fet, el Govern no descarta endarrerir-les.

Demà es compleix un mes des de la inhabilitació efectiva de Quim Torra com a president de la Generalitat, mentre avança el compte enrere de dos mesos activada pel Parlament i que acabarà el 22 de desembre, moment en què, si no hi ha hagut investidura, seran convocades automàticament noves eleccions per al 14F.

Després de la reunió d'ahir de la Generalitat, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va donar a entendre, però, que l'opció d'un ajornament electoral no és en absolut desgavellat.

Si les dades epidemiològiques segueixen agreujant-se perillosament, no es forçarà la celebració d'eleccions el 14-F, sinó que s'ajornarà la cita i l'Executiu, tot i estar en funcions i sense president, en perllongarà la interinitat.

«El 14 de febrer hi ha unes eleccions, i nosaltres treballem per poder garantir que es duguin a terme aquestes eleccions. I si això no pot ser així, seguirem fins que sigui el moment, perquè aquest és el nostre compromís amb el país», va recalcar. Budó va subratllar el «compromís» de la Generalitat «per garantir que es puguin dur a terme» aquests comicis el 14-F, però si la pandèmia «no ho permet, el que hem de fer és, tots junts, governar i gestionar aquesta crisi».