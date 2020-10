Els cementiris amplien els horaris i tracen circuits en un Tots Sants marcat per la covid

Des d'ampliacions horàries per esponjar les visites, fins a recorreguts marcats a l'interior, o l'habilitació d'accessos addicionals molt poc utilitzats fins ara per separar l'entrada de la sortida. Són les mesures més habituals que preveuen els ajuntaments de les comarques centrals als cementiris, en alguns casos en col·laboració amb les funeràries, per afrontar aquest cap de setmana una festivitat de Tots Sants atípica a causa de l'actual situació de pandèmia, que, entre altres coses, implica mantenir distàncies mínimes d'1,5 metres entre persones o unitats familiars a l'interior dels recintes i, si cal, limitar-hi la capacitat.

El més gran del territori, el de Manresa, ha optat per una ampliació horària que garanteixi una afluència ordenada i escalonada, i des de dijous passat que ja és obert des de les 9 del matí fins a 2/4 de 7 de la tarda, si bé es recomana igualment limitar el temps d'estada dins el recinte, on es podrà circular lliurement però garantint les distàncies de seguretat. A més, s'habilitaran accessos diferenciats, amb l'entrada per la porta principal i la sortida per les dues portes laterals.

Es farà el mateix a Cardona, on la capacitat màxima és de 60 persones i s'aprofitaran les dues portes que hi ha perquè s'entri per la principal i se surti per la lateral. Aquí (com en general), «fa dies que es nota una afluència més gran, i això fa pensar que les visites es distanciaran molt», apunta l'alcalde, Ferran Estruch, però igualment s'amplia dues hores l'horari d'obertura. També ho faran Solsona i Sant Vicenç, que igualment tindran una entrada i una sortida independents, i en el cas de Sant Vicenç, a més, hi haurà un encarregat de prendre la temperatura a tothom qui entri. Totes dues poblacions també optaran per traçar un circuit unidireccional a l'interior que eviti encreuaments entre la gent, ja sigui amb tanques o cintes de separació, o bé amb una línia al terra.

A Moià no amplien l'horari sinó que l'han restringit, si tenim en compte que el cementiri era sempre obert i fa uns dies (abans del toc de queda) que es tanca de nit. Aquí també s'establirà un ordre de circulació amb un circuit interior. Igual que a Berga i a Navàs, amb recorreguts circulars perquè hi ha un únic accés (tot i que tindran entrada i sortida separades), i a Sant Fruitós, en aquest cas amb doble accés, i a Igualada.

Navarcles, amb cita prèvia

Navarcles va més enllà, i aposta per un sistema de cita prèvia (que ja es pot fer a l'Ajuntament) per controlar l'assistència, que en aquest cas es calcula al voltant d'un màxim de 200 persones. Tant dissabte, 31 d'octubre, com l'endemà, diada de Tots Sants, el cementiri obrirà al matí de 10 a 1 i a la tarda de 3 a 5, i cada hora entrarà un grup, amb reserva prèvia. D'aquesta manera, es donarà accés a unes 2.000 persones entre els dos dies, «que creiem que serà suficient», diu l'alcalde, Josep M. Feliu.

Altres municipis, com Sant Joan, Artés i Sallent, no preveuen mesures excepcionals més enllà de diferenciar entrades i sortides i de les directrius genèriques que marca la Generalitat pel que fa a la capacitat, les distàncies, les mascaretes i la higiene. En el cas d'Artés i Sallent, per exemple, són recintes grans i no es preveuen aglomeracions.