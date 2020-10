Cada deu infectats transmeten el virus a catorze

? La mitjana de velocitat de transmissió a Catalunya és ara d'1,38, amb el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, l'Anoia i l'Alt Urgell per sobre i només el Bages i la Cerda-nya per sota. Manresa també està per sota, amb 1,19 punts la setmana del 18 al 24 d'octubre, un índex en regressió després del 2,46 de la setmana del 4 al 10 d'octubre i l'1,58 de l'11 al 17 d'octubre. Aquesta evolució va en sintonia amb la progressiva reducció del risc de rebrot, que va arribar el dia 21 a la xifra màxima de 795 punts i que ha anat descendint a 787 el dia 22, 722 el dia 23 i 579 el dia 24.