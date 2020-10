Les biblioteques atenen els usuaris però només per a préstecs i amb cita prèvia

Endur-se un llibre, sí. I dos i tres i els que calgui. Però entrar, remenar, asseure's i llegir, no. Les biblioteques fan a partir d'avui i durant quinze dies un pas enrere i deixaran d'oferir alguns dels serveis que havien recuperat des de feia unes setmanes.

Com a l'inici de la desescalada, posterior al confinament de la primavera, per agafar un llibre en préstec cal sol·licitar cita prèviament entrant a la web de la biblioteca on es vulgui anar i omplir el formulari o trucar per telèfon. A partir d'aquí, l'usuari podrà anar al centre a l'hora indicada i, des de l'altra banda del taulell, que barrarà el pas a l'interior de l'equipament, se li servirà la comanda.

Aquestes mesures s'inscriuen en el capítol de requeriments sanitaris que va anunciar ahir el Govern català. També es pot anar a tornar els llibres i els altres documents, que abans de ser posats de nou en circul·lació passen una quarantena de 48 hores.