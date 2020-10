Desnonada una família amb nens a Nou Barris hores abans del toc de queda

Poc abans que entrés en vigor el toc de queda de dijous, els Mossos d'Esquadra van desallotjar del seu habitatge una família amb tres nens petits, un lactant, a Ciutat Meridiana (Nou Barris), segons ha denunciat la plataforma Sindicat d'Habitatge de Nou Barris.





Així fan fora de casa seva a una família amb tres nens els mossos de Samper. A un dels barris amb més afectació de Covid. En mig d'una crisis sanitària i social. I sense deixar fer fotos a la premsa. Això és el que no volen que veiem. pic.twitter.com/ZiG4gW2K0j — Lorena #NouBarris ? ?? (@Occat93) October 29, 2020

Desenes de veïns s'havien concentrat a davant de l'habitatge, en el número 93 de l'avinguda Rasos de Peguera, per mirar d'impedir el desallotjament de la família, però no ho han aconseguit. Els veïns expliquen que al matí es va produir l'ordre judicial i l'execució es va materialitzar sense que la família ho sabés i quan no hi havia ningú a casa. «Quan han tornat a casa s'han trobat el pany de la porta canviat», explicaven els veïns. Feia dos anys que la família vivia a l'immoble.I a 3 hores del toc de queda, els agents van sortir de l'immoble acompanyant la família desnonada. «¿Conseller Sàmper, a les 22.00 hores podrà estar al carrer aquesta família?», preguntava un tuitaire amb ironia.A les xarxes, els veïns han expressat la sevaamb l'actuació dels agents, que es va produir de nit i en un context d'agreujament de la pandèmia de coronavirus