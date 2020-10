5.000 mossos dedicats al control de la mobilitat

? Els controls a les carreteres per garantir que es compleixen les limitacions en la mobilitat continuaran aquest cap de setmana, ja que la restricció a l'àmbit municipal s'allarga fins la matinada de dilluns. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ja va anunciar en la roda de premsa on es van fer públiques les noves restriccions que hi haurà 5.000 mossos d'Esquadra amb dedicació exclusiva, en un dispositiu a l'alçada de les mesures i «per evitar que aquest cap de setmana no hi hagi sortides massives».