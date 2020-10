Polèmica per un desnonament amb nens i sense ordre del jutge

Una família amb tres nens, el menor de tot just tres mesos, va haver de dormir la nit de dijous en una pensió a Barcelona després de ser desallotjada enmig d'un gran dispositiu dels Mossos d'Esquadra, quan ja havia caigut la nit, del pis en el qual vivien des de feia dos anys, al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, propietat del BBVA, que ahir va rectificar assegurant que desconeixia la situació de la família i els va oferir un lloguer social.

La mare de família va arribar a casa seva dijous al migdia i es va trobar el pany canviat sense que ningú li hagués notificat res. Va trucar a l'associació de veïns –una institució al barri en la defensa de l'habitatge– i l'activista Filiberto Bravo, Fili, li va dir que truqués al seu advocat d'ofici. L'advocat, va explicar ahir Fili, li va respondre que ell tampoc no tenia informació de cap desnonament; així que la dona va reobrir la porta i va entrar, cosa que va fer saltar l'alarma que al matí la propietat havia instal·lat al pis després del llançament judicial, que es va produir sense que ni la família ni els serveis socials municipals ho sabessin.

Al cap de poques hores es van presentar a l'habitatge familiar, a l'avinguda Rasos de Peguera –coneguda per ser un dels carrers de la ciutat en la qual s'han viscut més desnonaments en l'última dècada– els treballadors de l'empresa d'alarmes i nombroses patrulles dels Mossos d'Esquadra. «Vaig comptar 20 furgonetes», diu Fili. Malgrat que en pocs minuts es van reunir davant la porta desenes de veïns per intentar parar un desnonament que es produïa ja de nit, en ple estat d'alarma i poques hores abans del toc de queda, no ho van aconseguir, i la policia es va emportar la família al centre d'emergència de Llacuna.