El risc a Puig-reig segueix baixant

? L'índex de risc de rebrot va disminuir a Puig-reig per segon dia consecutiu. Aquest divendres, segons les dades de la CCMA, el risc al municipi berguedà se situava en 13.959,68, un total de 921,23 punts menys que la dada de dijous (14.881,11). Aquesta desacceleració també es deixa notar en la taxa de reproducció del virus, que baixa de 3,29 a 2,79. En els últims 14 dies s'han diagnosticat a Puig-reig un total de 209 casos per PCR i en els últims 7 dies n'han estat 187. Pel que fa a la incidència acumulada de diagnosticats en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants, la xifra se situa en 5.002.39. Amb les xifres del departament de Salut, que no tenen en compte els pacients ingressats als centre geriàtrics, la baixada del risc de rebrot al municipi berguedà va ser menor. En concret de 226,45 punts. Aquest divendres el risc era de 7.805,41.